

Маккалистер: Когда мы говорим о Грузии, к сожалению, всегда всплывает одно слово – поляризация

20.07.2022 17:01





Когда мы говорим о Грузии, к сожалению, всегда всплывает одно слово – поляризация, - заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Маккалистер на брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.



По его словам, Грузия должна решить определенные приоритетные вопросы для того, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС.



«Визит в Грузию – одна из частей нашей миссии на Южном Кавказе, и мы встретимся с представителями парламента и правительства Грузии, «Грузинской мечты» и оппозиции. Разумеется, главным образом мы будем говорить о заявке Грузии на членство в ЕС.



Я хочу сказать, что в прошлом месяце Европейский совет принял действительно историческое решение. Это было решение, подразумевающее европейской перспективы Грузии.



С г-жой Зурабишвили мы говорили о том, насколько важно объединение всех политических сил и откладывание в сторону разногласий, ведение конструктивного разговора и работы для достижения одной цели – присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Когда мы говорим о Грузии, к сожалению, всегда всплывает одно слово – поляризация, и это процесс, политический дискурс, характеризирующийся весьма жесткой риторикой и неспособностью, либо нежеланием того, чтобы люди, противостоящие политические стороны работали вместе для достижения поставленной страной цели.



Г-жа президент, вы сделали очень значительные заявления и призвали все стороны к единству, что очень важно для Грузии на данном этапе. Нам дал большую надежду тот факт, что очень серьезно ведется работа над 12 пунктами. Как правящая партия, так и оппозиция, гражданский сектор представили свои планы. Это предполагает то, что присвоение статуса кандидата является всеми разделенной целью», - завил Дэвид Маккалистер.



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