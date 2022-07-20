

В Грузии подорожает регистрация брака

20.07.2022 17:39





Согласно постановлению правительства Грузии, с первого августа 2022 года проведение свадебного ритуала в филиале Дома юстиции или Общественных центров подорожает на 50%.



На сегодняшний день эта услуга стоит 50 лари. Со следующего месяца за нее придется заплатить 75 лари.



Меняются тарифы и на другие услуги. Например, специальная церемония бракосочетания в торжественной обстановке, в выходные дни будет стоить 225 лари и 135 лари в остальные дни.



Сегодня та же услуга стоит 150 лари в выходные и 90 лари в обычные дни.



Регистрация брака вне отделения сервисного агентства сегодня стоит 170 лари. С августа цена этой услуги составит 255 лари.



Постановление было принято 18 июля 2022 года.



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