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Минкульт Грузии учредил литературную премию для женщин
20.07.2022 18:03
Министерство Культуры Грузии учредило новую литературную премию «Ана». Условия и сроки конкурса на брифинге 20 июля озвучила министр Теа Цулукиани.
По её словам, конкурс посвящен женщинам-писателям и связан с грузинской поэтессой Аной Каландадзе. Он будет проводится ежегодно, в июле, а основными целями конкурса являются поддержка женщин-авторов.
Цулукиани отметила, что в одной номинации о «женской теме» смогут принять участие и мужчины.
Участие в конкурсе смогут принять зарегистрированные в Грузии издания и граждане Грузии.
В конкурсе есть следующие номинации:
Женщина-прозаик — за лучший сборник прозы;
Поэтесса — за лучший поэтический сборник;
Переводчица — за лучший перевод;
Автор лучшего произведения о женской теме.
Победители получат по 5000 лари и почетную грамоту. Определить победителя будет комиссия в составе пяти «признанных специалистов в области литературы».
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