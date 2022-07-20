

Минкульт Грузии учредил литературную премию для женщин

20.07.2022 18:03





Министерство Культуры Грузии учредило новую литературную премию «Ана». Условия и сроки конкурса на брифинге 20 июля озвучила министр Теа Цулукиани.



По её словам, конкурс посвящен женщинам-писателям и связан с грузинской поэтессой Аной Каландадзе. Он будет проводится ежегодно, в июле, а основными целями конкурса являются поддержка женщин-авторов.



Цулукиани отметила, что в одной номинации о «женской теме» смогут принять участие и мужчины.



Участие в конкурсе смогут принять зарегистрированные в Грузии издания и граждане Грузии.



В конкурсе есть следующие номинации:



Женщина-прозаик — за лучший сборник прозы;

Поэтесса — за лучший поэтический сборник;

Переводчица — за лучший перевод;

Автор лучшего произведения о женской теме.

Победители получат по 5000 лари и почетную грамоту. Определить победителя будет комиссия в составе пяти «признанных специалистов в области литературы».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



