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Президент Грузии: «Обвинения об открытии второго фронта неприемлемы»


20.07.2022   18:18


Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемыми обвинения в адрес ЕС со стороны представителей правительства Грузии.

«Есть обвинения, например о том, что ЕС ожидает от нас второго фронта и войны. Это неприемлемо», — заявила она.

По её словам, самая большая ответственность за получение статуса кандидата в члены Евросоюза возлагается на правительство:

«Нужно перейти от борьбы друг с другом, которая идет не только внутри, но и за пределами страны… Мы не раз выслушали некий пинг-понг с евродепутатами… Я сказала, что иногда может быть лучше, если не будет ответов и призвала перевести этот диалог в немного иные формы.

Я обращаюсь к правительству: есть вещи, которые нельзя говорить. Есть обвинения, например о том, что ЕС ожидает от нас второго фронта и войны. Это неприемлемо. В этих условиях мы не можем начать диалог в какой-либо форме с людьми, которые приезжают, дабы всячески показать, что поддерживают сложный для нас процесс, который приведет нас к статусу кандидата», — заявила она после встречи с депутатами Европарламента.

Напомним, что представители правящей партии Грузии многократно заявляли о желании «определенных сил на Западе» открыть в Грузии второй фронт.

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