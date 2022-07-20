

Президент Грузии: «Обвинения об открытии второго фронта неприемлемы»

20.07.2022 18:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемыми обвинения в адрес ЕС со стороны представителей правительства Грузии.



«Есть обвинения, например о том, что ЕС ожидает от нас второго фронта и войны. Это неприемлемо», — заявила она.



По её словам, самая большая ответственность за получение статуса кандидата в члены Евросоюза возлагается на правительство:



«Нужно перейти от борьбы друг с другом, которая идет не только внутри, но и за пределами страны… Мы не раз выслушали некий пинг-понг с евродепутатами… Я сказала, что иногда может быть лучше, если не будет ответов и призвала перевести этот диалог в немного иные формы.



Я обращаюсь к правительству: есть вещи, которые нельзя говорить. Есть обвинения, например о том, что ЕС ожидает от нас второго фронта и войны. Это неприемлемо. В этих условиях мы не можем начать диалог в какой-либо форме с людьми, которые приезжают, дабы всячески показать, что поддерживают сложный для нас процесс, который приведет нас к статусу кандидата», — заявила она после встречи с депутатами Европарламента.



Напомним, что представители правящей партии Грузии многократно заявляли о желании «определенных сил на Западе» открыть в Грузии второй фронт.



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