

Свен Миксер: Мы надеемся, что выполнение 12 рекомендаций будет хорошо скоординированной процедурой

20.07.2022 18:53





Депутат Европарламента Свен Миксер надеется, что процесс реализации рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов будет хорошо скоординирован. Как отметил Миксер, план реализации рекомендаций есть как у правящей партии, так и оппозиции, соображения имеются и у неправительственных организаций.



Что касается вопроса деолигархизации, то, по мнению европарламентария, он нуждается в системном подходе.



«В отношении олигархизации мы должны подходить как к системной проблеме. Это также включает инклюзивность, важные назначения на ключевые посты производятся прозрачным образом и не позволяют никому, никакому учреждению или политической партии монополизировать процесс. Я думаю, что это системный вопрос», — сказал Свен Миксер.



В Грузии находится делегация депутатов Европарламента, в которую входят: Дэвид Макаллистер, Зелиана Зовко, Виола фон Крамон, Свен Миксер, Тьерри Мариани и Асита Канко.





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