

Лекарства, импортируемые из Турции, по-прежнему будут значительно дешевле - Министр

20.07.2022 19:10





«Это спекуляции и неправда, что цены на импортируемые из Турции лекарства вырастут и вернутся на прежний уровень, — заявил заместитель министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Илья Гудушаури.



По его объяснению, в Турции по решению правительства скорректирован фармацевтический курс, что может оказать небольшое влияние на стоимость ввозимых из Турции лекарств, хотя существенного изменения не ожидается.



«Это основано на том, что в феврале 2022 года произошла аналогичная корректировка, которая не повлияла на цены на лекарства, импортируемые из Турции в Грузию. Скорректировав фармацевтический курс в Турции, эффект, который мы получили в Грузии в отношении цен на лекарства, импортируемые из Турции, не будет потерян.



Мы не ожидаем существенных изменений. Эффект, который мы получили в начале года с открытием турецкого рынка по отношению к ценам на лекарства в Грузии, не пропадет. Лекарства, ввозимые из Турции, по-прежнему будут значительно дешевле, чем в начале года»‎, — заявил Илья Гудушаури.



Кроме того, по информации Минздрава, в аптечных сетях Грузии имеется более 400 наименований импортируемых из Турции лекарств, и их количество ежедневно увеличивается. По официальной информации, цены снизились на 60-80%





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