

Харцель мог бы работать получше - глава парламентского комитета по внешним связям

20.07.2022 19:14





Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель мог бы работать получше для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.



Журналисты спросили у него, разделяет ли он мнение Ираклия Кобахидзе о том, что Харцель играл только негативную роль в отношениях Тбилиси и Брюсселя.



«Я не люблю комментировать заявления других людей. Что касается оценки (работы) господина Харцеля, я могу сказать, что он мог бы работать и получше для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза», — заявил он.



На уточняющий вопрос, что конкретно не сделал дипломат, Самхарадзе не ответил.



Вместе с тем глава парламентского Комитета по внешним связям, сообщил намерении правящей партии поднять тему «грубого вмешательства некоторых евродепутатов во внутренние дела Грузии» на предстоящей встрече с делегацией Европарламента.



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