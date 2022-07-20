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Харцель мог бы работать получше - глава парламентского комитета по внешним связям
20.07.2022 19:14
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель мог бы работать получше для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом заявил председатель парламентского Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
Журналисты спросили у него, разделяет ли он мнение Ираклия Кобахидзе о том, что Харцель играл только негативную роль в отношениях Тбилиси и Брюсселя.
«Я не люблю комментировать заявления других людей. Что касается оценки (работы) господина Харцеля, я могу сказать, что он мог бы работать и получше для получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза», — заявил он.
На уточняющий вопрос, что конкретно не сделал дипломат, Самхарадзе не ответил.
Вместе с тем глава парламентского Комитета по внешним связям, сообщил намерении правящей партии поднять тему «грубого вмешательства некоторых евродепутатов во внутренние дела Грузии» на предстоящей встрече с делегацией Европарламента.
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