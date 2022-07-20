

Кобахидзе о после США: «Мы думали, что она будет отрицать обвинения»

20.07.2022 19:16





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе заявил, что не услышал заявления посла США о том, что никто из посольства не стал бы оказывать давления на судью Лашу Чхиквадзе.



По его словам, дипломат должна было четко опровергнуть факт давления, либо «кто-то должен понести ответственность».



«Я ждал четкого объяснения о том, что вмешательство не имело места. В прошлом, когда была кампания о давлении, мы неоднократно говорили, что никто из посольства не стал бы это делать. Именно такого ответа мы и ждали от посла — о том, что она уверена, что никто из посольства не сделал бы такого. Мы думали, что она будет отрицать обвинения, выдвинутые судьей Чхиквадзе.



Однако, мы этого не услышали. Это заставляет думать и это беспокоит. Мы хотим получить четкий ответ о том, что случилось, имело ли место давление, причем в такой грубой форме, о которой говорит судья Чхиквадзе. Этот факт должен быть опровергнут, или же кто-то должен понести ответственность за то, что конкретный сотрудник оказал давление на грузинского судью», — заявил он.



Напомним, что Лаша Чхиквадзе, судья по делу Ники Гварамия, обвинил посольства США в давлении и во вмешательстве в работу суда.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



