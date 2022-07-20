

Симонишвили: Нападки на международных партнеров со стороны «Грузинской мечты» уже перешли все границы

20.07.2022 20:28





Случаи нападок на международных партнеров со стороны «Грузинской мечты» уже перешли все границы, - заявил председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По оценке Ники Симонишвили, «Грузинская мечта» намерена создать определенные антизападные настроения, чтобы потом сказать, «мы сделали все, но получили отказ из-за того, что в действительности они хотели втянуть нас в войну».



«К сожалению, мы видим то, что нападки на международных партнеров со стороны «Грузинской мечты» уже перешли все границы. Я иногда говорю «дно», но тут, в данном случае уже нет и того дна, тем более, когда сегодня мы услышали это ужасное заявление в связи с Карлом Харцелем, которое я даже не знаю как расценивать.



Реально «Грузинская мечта» не собирается проводить фундаментальные реформы, не собирается предпринимать те шаги, которые необходимы для выполнения 12 пунктов. «Грузинская мечта» попытается провести определенные фасадные реформы, за которые, разумеется, мы опять заслужим критику, что не осуществили фундаментальные реформы. «Грузинская мечта» намерена создать определенные антизападные настроения, чтобы потом сказать, мы сделали все, но получили отказ из-за того, что в действительности они хотели втянуть нас в войну», - заявил Ника Симонишвили.



Вместе с тем, он сказал и о проведенной вчера встрече, посвященной деолигархизации, на которой присутствовали и НПО. По словам Симонишвили, когда начинается разговор о конкретных вопросах и предложениях, представители «Грузинской мечты» проводят своего рода красные линии и говорят, что не собираются это делать.



По словам Ники Симонишвили, власти могут использовать закон о деолигархизации против политических оппонентов.



«Мы видим именно эту угрозу, что закон о деолигархизации будет использован против политических оппонентов», - заявил Ника Симонишвили.



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