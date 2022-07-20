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«Национальное движение» благодарит Карла Харцеля за деятельность в должности посла ЕС
20.07.2022 20:38
«Национальное движение» благодарит за деятельность посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.
Партия распространяет заявление, подытоживая деятельность посла, и отмечает, что, несмотря на антизападную политику властей Грузии, дипломатические усилия Карла Харцеля были направлены на содействие демократическим процессам Грузии.
«Интеграция в ЕС для граждан Грузии является фундаментальной идеей и главной целью. Возвращение нашей страны в европейскую семью – это гарант свободы, мира, развития и безопасности Грузии. В этом процессе же, роль г-на посла была значительнейшей.
Мы желаем успехов г-ну Харцелю в его дальнейшей деятельности, и убеждены, что он всегда и везде останется болельщиком Грузии», - говорится в заявлении.
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