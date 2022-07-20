

Виола фон Крамон: Мы хотим видеть Грузию на правильном пути в Евросоюз

20.07.2022 21:11





«Мы, как члены Европарламента, являемся большими друзьями вашей страны, Грузии, сторонниками её граждан и поддерживаем их стремление сблизиться с Европейским Союзом. Мы с этим полностью согласны, но для этого есть определенные критерии, и эти четки критерии лежат на столе. Мы все инвестировали в вашу страну, вложили личные, политические, а также финансовые инвестиции, и мы хотели бы увидеть отдачу от этих инвестиций», — сказала Виола фон Крамон, депутат Европарламента, находящаяся в Грузии.



По её словам, Европарламент считает, что вопросы, согласованные в документе Шарля Мишеля от 19 апреля, остаются на столе переговоров, и это является основой будущих отношений между Евросоюзом и Грузией.



«От имени Европейского союза председатель и докладчик упомянули самые важные вопросы. Я думаю, что как институция — мы, Европейский парламент, оказываем наибольшую поддержку. Мы здесь не для того, чтобы втягивать кого-то в войну, как раз наоборот. Мы хотели бы видеть вашу страну на правильном пути к Европейскому союзу», — сказала Виола фон Крамон.



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