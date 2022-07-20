

Народный защитник Грузии осудила нападки на уходящего посла ЕС

20.07.2022 21:35





Подобные заявления в адрес такого человека абсолютно неприемлемы ни политически, ни по-человечески. Во время нахождения Карла Харцеля на посту посла, исходя из его персоны, у нас был хороший шанс быть впереди на пути евроинтеграции, но мы этим, к сожалению, не воспользовались, - так комментирует Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, согласно которому Карл Харцель играл лишь негативную роль в отношениях ЕС и Грузии.



Как отметила Ломджария, бывший посол ЕС в Грузии сказал ей, что намерен поддерживать Грузию и с другой позиции.



«У Грузии была привилегия, что у нас был послом ЕС Карл Харцель. Он очень любил нашу страну, верил в наше евроатлантическое будущее.



Подобные заявления в адрес такого человека абсолютно неприемлемы ни политически, ни по-человечески, и очень несправедливы. Во время нахождения Карла Харцеля на посту посла, исходя из его персоны, у нас был хороший шанс быть впереди на пути евроинтеграции, но мы этим, к сожалению, не воспользовались. Весьма несправедливы те нападки, которые мы видим в плохой, неправильной форме», - отметила Ломджария.



Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе дал оценку работе посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и заявил, что он «играл лишь отрицательную роль в отношениях ЕС и Грузии». Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что будущий посол «будет действовать иначе».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



