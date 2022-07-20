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Экс-премьер Георгий Гахария осудил буллинг послов со стороны правительства Грузии
20.07.2022 22:11
Осуждаю буллинг послов со стороны правительства Грузии, - заявляет бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Как пишет Гахария в Twitter, он считает, что это нападки на стратегических союзников и открытые угрозы в адрес партнеров.
«После посла США, правящая партия Грузии нападает на посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, исполняющего свою миссию. Осуждаю буллинг послов со стороны правительства Грузии и считаю, что это нападки на наших ближайших стратегических союзников и открытые угрозы в адрес наших партнеров», - заявляет Гахария.
Для справки, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе дал оценку работе посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и заявил, что он «играл лишь отрицательную роль в отношениях ЕС и Грузии». Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что будущий посол «будет действовать иначе».
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