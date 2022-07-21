

Россия пригрозила остановить поставки нефти на мировой рынок час назад

21.07.2022 11:08





Планы западных стран по введению «потолка» цен на российскую нефть могут привести к тому, что ее поставки остановятся, предупредил глава Минэнерго РФ Александр Новак.



По его словам, окончательное решение будет зависеть от того, на каком уровне будет установлен ценовой предел, который США обсуждают с союзниками по всему миру, стремясь подключить к идее как можно больше стран.



«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, безусловно, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», - сказал Новак в эфире «Первого канала»



«Мы просто в убыток работать не будем», - подчеркнул он.



Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, утверждают, что предельная цена, которая обсуждается на Западе, - это 40-60 долларов за баррель. На таких уровнях нефтяные котировки находились в 2015-17 гг, а в 2020-м, на фоне пандемии, падали значительно ниже: стоимость сорта Brent доходила до 15,98 доллара, а российского Urals - опускалась ниже 10.



Сейчас Brent стоит 106 долларов за бочку, но российская нефть продается дешевле: после начала войны трейдеры и покупатели требуют скидок, чтобы работать с Urals, который стал «токсичным» в их глазах.



Средний дисконт доходил до 37 долларов в середине апреля, но уменьшился до 33 долларов к июлю, по данным Thomson Reuters.



Введение предельной закупочной цены на российскую нефть возможно к концу года, когда заработают санкции Евросоюза на страхование танкеров, заявил в среду замминистра финансов США Уолли Адейемо.



Выступая на форуме по безопасности в американском Аспене, он предупредил, что если Россия захочет доставлять свои энергоносители морским путем, то ей «нужно будет продавать нефть по более низкой цене», чтобы получить страховку от западных фирм.



Кроме того, добавил Адеймо, американское нефти на мировые рынки будет поставляться больше, что также будет способствовать снижению цен на топливо.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



