

Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России

21.07.2022 11:10





Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры, введенные из-за российского вторжения в Украину, включают запрет на импорт российского золота, замораживание активов Сбербанка и экспортные ограничения. В список персональных санкций попали более 50 физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, бизнесменов и пропагандистов, рассказал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичус.





Запред импорта российского золота подтвердит уже существующие ограничения: в марте Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила российские аффинажные заводы из перечня доверенных поставщиков (Good Delivery), после чего экспорт драгметаллов рухнул — с 25 тонн в месяц до десятков килограмм.



Сбербанк отключен от системы SWIFT вместе с еще девятью российскими банками и находится под блокирующими санкциями США и Британии. До седьмого пакета он не входил в европейские черные списки.



Среди общественных и политических деятелей, которые могут фигурировать в новых санкционных списках, СМИ называли мэра Москвы Сергея Собянина, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, актеры Владимира Машкова и Сергея Безрукова, а также лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова. Также в новых санкционных списках могут фигурировать несколько родственников российских олигархов, с помощью которых те пытались «спрятать» активы от заморозки в Евросоюзе.



Евросоюз рассматривает ужесточение санкций в отношении депозитов россиян и экспорта в Россию технологий, которые могут использоваться для производства оружия. Новых запретов на российские энергоносители в пакете санкций не будет.



Новые ограничения вступят в силу 21 июля после публикации в официальном журнале Евросоюза.



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