

США призывают власти Грузии не упускать шанс на членство в ЕС

21.07.2022 11:31





США призывают правительство Грузии воспользоваться предоставленной ему возможностью и работать со всеми заинтересованными сторонами для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.



«Путь к статусу кандидата в члены ЕС ясен, он реален, он достижим, и мы настоятельно призываем правительство Грузии воспользоваться предоставленной ему возможностью, чтобы продолжать идти по этому пути, работать с заинтересованными сторонами, работать со всеми элементами грузинского общества для реализации шагов, намеченных Европейской комиссией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.



Он добавил, что США «по-прежнему привержены работе с нашими грузинскими партнерами» в процессе проведения реформ, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС.



Лидеры Евросоюза на саммите 23 июня признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые сформулированы в 12 пунктах. В их числе понижение поляризации между политическими партиями, обеспечение независимости государственных институтов, создание прозрачной и эффективной системы правосудия, деолигархизация.



Ожидается, что прогресс страны оценят в начале следующего года.



Правящая партия «Грузинская мечта», оппозиция и неправительственные организации представили собственные планы выполнения рекомендаций Еврокомиссии, однако сделать процесс всеобъемлющим не удается – власти и их оппоненты критикуют друг друга, отказываясь работать вместе.



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