|
|
|
США призывают власти Грузии не упускать шанс на членство в ЕС
21.07.2022 11:31
США призывают правительство Грузии воспользоваться предоставленной ему возможностью и работать со всеми заинтересованными сторонами для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.
«Путь к статусу кандидата в члены ЕС ясен, он реален, он достижим, и мы настоятельно призываем правительство Грузии воспользоваться предоставленной ему возможностью, чтобы продолжать идти по этому пути, работать с заинтересованными сторонами, работать со всеми элементами грузинского общества для реализации шагов, намеченных Европейской комиссией», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Он добавил, что США «по-прежнему привержены работе с нашими грузинскими партнерами» в процессе проведения реформ, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС.
Лидеры Евросоюза на саммите 23 июня признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которые сформулированы в 12 пунктах. В их числе понижение поляризации между политическими партиями, обеспечение независимости государственных институтов, создание прозрачной и эффективной системы правосудия, деолигархизация.
Ожидается, что прогресс страны оценят в начале следующего года.
Правящая партия «Грузинская мечта», оппозиция и неправительственные организации представили собственные планы выполнения рекомендаций Еврокомиссии, однако сделать процесс всеобъемлющим не удается – власти и их оппоненты критикуют друг друга, отказываясь работать вместе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна