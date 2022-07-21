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Госдеп США заяляет властям Грузии о недопустимости нападок на своего посла
21.07.2022 11:38
«Келли Дегнан и её команда привержены работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии, посол пользуется нашей полной поддержкой», — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Риторика некоторых грузинских официальных лиц, похоже, направлена на то, чтобы отвлечь граждан Грузии от этой цели. Посол Дегнан, её команда и наше посольство в Тбилиси привержены работе с грузинским народом и поддерживают евроатлантические устремления Грузии. Посол Дегнан пользуется нашей полной поддержкой.
Дезинформация и персональные нападки на посла Дегнан или ее команду не соответствуют тому, как партнеры общаются друг с другом, и мы будем продолжать сосредотачивать внимание на поддержке наших общих целей
Мы работаем бок о бок уже 30 лет в направлении демократических реформ, экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, и это остается неизменным», — заявил Нед Прайс.
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