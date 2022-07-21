

Гамкрелидзе: Начато массовое применение медикамента «Паксловид» для лечения коронавируса

21.07.2022 12:00





В стране началось массовое использование препарата «Паксловид» для лечения коронавируса.



Как заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, пациенты принимают медикамент по назначению врача.



По его словам, медикамент снижает риск госпитализации и смерти инфицированных.



«Как вы знаете, у нас в стране есть противовирусный медикамент «Паксловид», который назначают пациентам в амбулаторных условиях, он имеет достаточно хороший эффект. У тех, кто проходит 5-дневный курс, снижается потребность в госпитализации и реанимации. Как вы знаете, мы провели много тренингов для врачей, как онлайн, так и врачам клиник. Применение «Паксловида» растет, назначается больше. Там, где есть показания, врач определяет необходимость медикамента», — отмечает Амиран Гамкрелидзе.



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