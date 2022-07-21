

Манджгаладзе: Процесс, инициированный «Грузинской мечтой»

21.07.2022 12:04





По заявлению члена «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе, они не изменят план действий по выполнению рекомендаций Евросоюза. По его словам, они предоставили ​​информацию евродепутатам, из-за чего они не участвуют в работе в рабочей группы с «Грузинской мечтой».



Как говорит Манджгаладзе, они не будут участвовать в имитированных процессах.



«Будем ли мы после этих встреч мы пересматривать наш план действий? Естественно, нет. Мы проинформировали депутатов Европарламента, потому что процесс, инициированный «Грузинской мечтой», я имею в виду антизападную, антинациональную и антигрузинскую кампанию, не оставляет нам шансов участвовать в имитационных процессах. Мы проинформировали об этом наших европейских партнеров. Мы не хотим участвовать в этом фарсе, потому что представители «Грузинской мечты» идут не в Европу, а в Россию.



Та политическая система и неформальное правление, которые были созданы «Грузинской мечтой», больше найдут среду для существования в российском болоте, чем в европейской демократии», — сказал Паата Манджгаладзе.





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