

Грузинские НПО выразили поддержку уходящему послу ЕС и осудили действия властей

21.07.2022 12:38





Грузинские неправительственные организации обратились с открытым письмом к завершившему миссию в Тбилиси послу Евросоюза Карлу Харцелю. НПО поблагодарили его за проделанную работу и поддержку Грузии. В то же время авторы осудили недавние критические заявления представителей правящей «Грузинской мечты», отметив, что такие нападки наносят ущерб национальным интересам Грузии.



«Г-н Харцель, от имени гражданского общества Грузии мы хотели бы поблагодарить вас за многолетнюю успешную работу в Грузии и за поддержку, которую наша страна и гражданское общество всегда чувствовали со стороны Евросоюза и от вас лично. Период вашего пребывания в Грузии совпал с трагическими и историческими событиями, как в Грузии, так и в Украине. Мы ценим и благодарны за поддержку, которую наша родина всегда получала для достижения главной внешнеполитической цели Грузии – возвращения в европейскую семью народов и прекращения российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона».



Авторы письма заявляют, что ценят и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также участие Карла Харцеля в проведении реформ, которые сблизят страну с Евросоюзом и которые необходимы для улучшения жизни граждан. НПО особо отметили личный вклад дипломата в достижение т. н. «Соглашения Шарля Мишеля», призванного положить конец политическому кризису в Грузии, и получение страной европейской перспективы.



«Вы сделали все для европейского будущего Грузии, во время своего пребывания в Грузии с большим уважением и трепетом относились к грузинской культуре», — говорится в письме. Прокомментировали НПО и нападки на посла ЕС со стороны грузинских властей:



«Мы хотим подчеркнуть, что недавние антиевропейские и антиамериканские заявления «Грузинской мечты», нападки на послов стратегических союзников Грузии и дружественных стран, попытки использовать внешнюю политику и интересы страны во внутриполитической игре наносят ущерб национальному интересам нашей страны и представляют прямую угрозу будущему нашей страны».



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