

Лидер «Лело» назвал нападки на институты ЕС преступлением против Грузии

21.07.2022 14:00





Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе ответил на критические заявления членов «Грузинской мечты» в адрес посла Евросоюза, заявив, что нападки на европейские институты неприемлемы. Об этом Хазарадзе написал в Twitter.



«Пророссийское правительство продолжает нападки на дружественные нам институты и послов ЕС, что совершенно недопустимо! Подобные заявления говорящих голов правящей партии являются преступным деянием против нашей страны.



Моя полная поддержка Карлу Харцелю, прекрасному послу и горячему другу Грузии. Мы все хорошо помним его большую работу по углублению связей между Грузией и Европейским Союзом.



«Документ Мишеля», соглашение от 8 марта, миллионы евро на помощь экономике нашей страны – позитивный вклад посла Харцеля в последние политические/экономические процессы в Грузии бесценен. Я уверен, что наглые выпады «Грузинской мечты» не могут изменить отношение европейских политиков и европейскую политику к Грузии и грузинскому народу», — написал Хазарадзе.



После того, как нынешний посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель завешил свою работу, представители «Грузинской мечты» обрушились на него с критикой. В частности, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Харцель играл только отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией.



После заявления Кобахидзе, Харцеля раскритиковал и председатель Комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе. Он назвал Харцеля одним из факторов, препятствовавших предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС, и сказал, что посол мог бы лучше поработать над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата на членство.



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