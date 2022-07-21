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В Грузии за 4 месяца выявили 36 фактов неправомерной обработки персональных данных
21.07.2022 14:06
Служба защиты персональных данных Грузии опубликовала отчет за 4 месяца. В нем представлены статистические данные с 1 марта по июнь 2022 года.
Согласно отчету, в течение 4 месяцев:
В Службу защиты персональных данных поступило 152 заявки/сообщения. Из них 73 (48%) касались обработки данных в частных учреждениях, 40 (26%) — в государственных учреждениях и 39 (26%) — обработки данных в правоохранительных органах.
Проведено 38 проверок законности обработки данных — 32% (12 проверок) проведено в плановом порядке, 68% (26 проверок) — внепланово.
Выявлено 36 фактов неправомерной обработки персональных данных. 56% (20 случаев) административных правонарушений, выявленных сервисом, связаны с неправомерной обработкой данных в частном секторе, 33% (12 случаев) в государственном секторе и 11% (4 случая) в правоохранительных органах.
Из числа административных правонарушителей, на 18-ть был наложен административный штраф, 15-ть получили предупреждение.
В 53 случаях Служба защиты персональных данных использовала механизм прекращения скрытого контроля-записи телефонной связи (через электронную систему контроля).
По данным ведомства, Оперативно-техническому агентству восемь раз поступали сообщения о неясности и неточности в выданных судом разрешениях на негласное наблюдение и запись телефонных переговоров.
Сообщается также, что инцидентов в процессе скрытого прослушивания и записи телефонных разговоров с помощью электронной системы контроля выявлено не было.
Служба инспекторов по защите персональных данных Грузии была создана в марте 2022 года после того, как правительство «Грузинской мечты» упразднило Службу государственного инспектора и вместо нее создало два ведомства.
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