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Члены делегации Европарламента побывали на линии оккупации
21.07.2022 14:54
Делегация Европарламента в составе шести человек находилась в селе Одзиси, недалеко от линии оккупации. Представители группы мониторинга ЕС ознакомили их с ситуацией на линии оккупации и в оккупированном Цхинвали.
О результатах российской агрессии депутатов Европарламента информировали почти час. С т.н разделительной линии они также понаблюдали за российскими базами в селе Ахмадж.
Делегация депутатов Европарламента из села Одзиси опять вернулась в Тбилиси. По словам представителя службы по связям с общественностью Евросоюза, сегодня они встретятся с премьер-министром, представителями правительства и членами правящей партии. На этом официальная часть визита евродепутатов завершится.
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