

Глава ЦРУ: «Путин слишком здоров»

21.07.2022 15:05





Директор Центрального разведывательного управления США Уильм Бернс заявил, что нет сведений о том, что президент РФ Владимир Путин болен. Как пишет BBC, этому заявлению предшествовали предположения в СМИ о том, что Владимир Путин, которому в этом году исполняется 70 лет, может болеть раком.



Издание отмечает, что такой комментарий директор спецслужбы США сделал, оценивая текущую ситуацию в Украине. Бернс отметил, что США передадут Украине больше дальнобойного оружия.



Как сообщает BBC, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что военное внимание России в Украине больше не сосредоточено «только» на востоке Украины, и намекнул на то, что стратегия Москвы изменилась после того, как Запад поставил Украине такое оружие.



«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров», — отметил он.



Издание отмечает, что это заявление Бернса было встречено смехом, после чего он добавил, что это не официальная оценка разведки.



Бернс, который работал послом в Москве, сказал, что наблюдает за российским лидером и общается с ним более двух десятилетий.



По словам главы ЦРУ, г-н Путин «большой сторонник контроля, запугивания», и эти черты стали более жесткими за последнее десятилетие по мере того, как сократился круг его советников.



«Он убежден, что его судьба как лидера России — восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является воссоздание сферы влияния на соседние с Россией страны, и он не может этого сделать, не контролируя Украину».



По оценкам США, российские потери в Украине на сегодняшний день достигли около 15 000 человек убитыми и, возможно, 45 000 ранеными, сказал Бернс. По его оценке, украинские потери были немного меньше.



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