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Келли Дегнан: Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе
21.07.2022 16:35
«Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.
По ее словам, сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе.
«Я рада участвовать в конференции, которая посвящена и укрепляет поддержку Украины и многолетнюю дружбу между Грузией и Украиной. Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе против российской агрессии. Обе страны знают, что значит быть оккупированными Россией. Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила Келли Дегнан.
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