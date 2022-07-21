Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Келли Дегнан: Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе


21.07.2022   16:35


«Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Украиной.

По ее словам, сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе.

«Я рада участвовать в конференции, которая посвящена и укрепляет поддержку Украины и многолетнюю дружбу между Грузией и Украиной. Сейчас как никогда важно, чтобы Грузия и Украина держались вместе против российской агрессии. Обе страны знают, что значит быть оккупированными Россией. Сейчас любые разногласия между Грузией и Украиной служат только целям России», — заявила Келли Дегнан.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна