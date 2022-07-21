

Глава МИД Грузии о стратегическом партнерстве с США

21.07.2022 20:19





«Принятие акта США об авторизации национальной обороны, в котором отражены формулировки в поддержку Грузии, является еще одним наглядным примером стратегического партнерства США и Грузии и подтверждает сильную двухпартийную поддержку в отношении Грузии», — написал на своей официальной странице в Facebook министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По словам главы внешнеполитического ведомства, важно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают Грузию как часть общеевропейской и евроатлантической безопасности и продолжают предпринимать конкретные шаги по укреплению безопасности Грузии, а также содействуют укреплению стратегического партнерства с Грузией.



Палата представителей США в полном составе рассмотрела и одобрила при двухпартийной поддержке собственную версию акта США об авторизации национальной обороны, который определяет политические и бюджетные приоритеты министерства обороны США на 2023 финансовый год.



По данным министерства иностранных дел Грузии, законопроект содержит важнейшие записи в поддержку Грузии, что еще раз подтверждает непоколебимую двухпартийную поддержку Конгресса США в отношении Грузии и в значительной степени способствует дальнейшему углублению прочного стратегического партнерства между странами в целях укрепления безопасности Грузии и поддержки европейской и евроатлантической интеграции.



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