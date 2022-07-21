

Опубликованы доказательства фальсификации выборов в Грузии

21.07.2022 20:25





Грузинские неправительственные организации публикуют материал, предоставленный им бывшим заместителем главы Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили. Он был задержан спецназом в своем доме в Тбилиси в ночь на 16 июля. За несколько часов до этого экс-чиновник пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения о фальсификациях на выборах.



Документы опубликовали НПО «Справедливые выборы» (ISFED) и Transparency International – Georgia. В них говорится, что на основе проведенного исследования выявлена масштабная схема мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии незаконными средствами, что с высокой долей вероятности подтверждает использование госструктур, в том числе правоохранительных органов, в избирательных и партийных целях.



По данным неправительственных организаций, через эти структуры, вероятно, собиралась личная информация о сотрудниках бюджетных организаций и других гражданах, вероятно, с целью оказания на них давления в будущем. Кроме того, в обмен на поддержку на выборах гражданам через различные государственные ведомства предоставлялись разного рода льготы.



Как пишут НПО, из материалов следует, что, наряду с правящей партией, исполнителями этой системы, вероятно, были тогдашний замминистра юстиции Георгий Патаридзе и начальник Генеральной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили.



«Масштаб всей схемы позволяет предположить, что в результате вмешательства в избирательный процесс этими методами удалось в больших масштабах мобилизовать голоса избирателей в пользу правящей партии».



В частности, представители «Грузинской мечты», пользуясь сервисы различных госслужб, предположительно, предлагали конкретным лицам отмену условного наказания, досрочное освобождение из колонии, восстановление приостановленных/конфискованных водительских прав, переквалификацию на более легкие статьи текущих уголовных дел, улучшение условий отбывания наказания, отсрочку призыва на срочную военную службу и т. д. В частности, из информации, запрошенной у Национального агентства пробации, видно, что в период президентских выборов 2018 года (особенно в месяцы до и после второго тура) существенно выросло число лиц, которым было отменено условное наказание и восстановлены водительские права.



«Кроме того, правящая партия с большой долей вероятности собирала информацию о сторонниках оппозиционных партий из непубличных источников, в том числе интересуясь тем, какое влияние на них можно было бы оказать с использованием различных государственных ресурсов».



В частности, составлялись досье, содержащие политические характеристики и рекомендации директоров государственных школ, руководителей образовательных ресурсных центров и сотрудников различных бюджетных организаций.



«С осени 2020 года по август 2021 года министерство образования и науки не назначило по крайней мере 112 директоров государственных школ после истечения срока их полномочий. Из 112 человек 95 директоров были оценены в документах, предоставленных осведомителем. Образовательные ресурс-центры отрицательно оценили 29 уволенных директоров, правящая партия – 80 директоров, Служба госбезопасности – 89. Эти данные показывают, что оценки СГБ и правящей партии были решающими для увольнения директоров, что, в случае подтверждения, является незаконной и совершенно неприемлемой практикой».



Помимо характеристик директоров школ, документы, предоставленные разоблачителем, содержали характеристики сотрудников различных бюджетных организаций, общую ситуацию в ведомствах и политические настроения по состоянию на август 2020 года. В материалах содержался документ под названием «Докладные записки», согласно которому региональные лидеры «Грузинской мечты», как правило, от имени лидеров партии (Ираклия Кобахидзе, Кахи Каладзе, а также регионального секретаря – Дмитрия Самхарадзе) писали заявления и потребовали перевести сотрудников различных правоохранительных органов в избирательный штаб партии для целей предвыборной агитации.



«Согласно грузинскому законодательству, сотрудник правоохранительных органов обязан соблюдать политический нейтралитет. Ему следует воздерживаться от публичного выражения своего отношения к какой-либо политической партии. Ему запрещена политическая и предвыборная деятельность», — говорится в сообщении «Справедливых выборов» (ISFED) и Transparency International – Georgia.



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