

Палата представителей США одобрила поправки, в которых говорится о поддержке Грузии

21.07.2022 20:34





Палата представителей США одобрила законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год, который содержит поддержку Грузии. Авторы считают, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Тбилиси в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией, направленными на нанесение ущерба суверенитету Грузии, авторитету ее демократических институтов, европейской и евроатлантической интеграции.



В рамках рассмотрения законопроекта Палата представителей США одобрила поправку, инициированную конгрессменом Остином Скоттом и представленную председателем Комитета по вооруженным силам Адамом Смитом. Она включает в себя видение Конгресса по укреплению стратегического партнерства с Грузией и важность укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности.



Работа над Законом об ассигнованиях на национальную оборону вступила в Конгрессе США в активную фазу. Согласно процедуре, свой вариант законопроекта одобрит Сенат, после чего версии обеих палат будут согласованы, а после подписания президентом акт приобретет силу закона.



Текст поправки по Грузии опубликован на сайте комитета Палаты представителей по процессуальным вопросам. Предлагаем перевод полной версии документа:



(a) Конгресс находит следующее:



(1) Грузия является ценным другом и стратегическим партнером Соединенных Штатов, а также кандидатом в члены НАТО, которая последовательно стремится продвигать общие ценности и взаимные интересы, включая развертывание сил Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане.



(2) За последние 30 лет партнерства Соединенные Штаты внесли свой вклад в укрепление прогресса Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.



(3) Безопасность в Черноморском регионе является вопросом стратегической важности для Соединенных Штатов, особенно на фоне неспровоцированной и неоправданной войны России с Украиной. Укрепление способности Грузии к самообороне и общегосударственному сопротивлению и устойчивости имеет решающее значение для евроатлантической безопасности, целей национальной безопасности США и стратегических интересов в Черноморском регионе.



(4) Грузия является важным экономическим, энергетическим транзитным и международным торговым центром. Грузия является неотъемлемой частью коридора Восток-Запад, который жизненно важен для энергетической безопасности Европы и диверсификации стратегических маршрутов цепочки поставок для США и Европы.



(5) Непрерывная незаконная оккупация Россией двух регионов Грузии, ее ускоренные попытки фактической аннексии обоих регионов и тактика гибридной войны, включая политическое вмешательство, кибератаки, дезинформационные и пропагандистские кампании, создают непосредственные угрозы национальной безопасности Грузии и безопасность Европы.



(b) Конгресс считает, что Соединенные Штаты должны:



(1) подтвердить поддержку и предпринять шаги для расширения и углубления устойчивого стратегического партнерства во всех приоритетных областях Хартии о стратегическом партнерстве между США и Грузией от 2009 г. и в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании 2016 г. по углублению партнерства в области обороны и безопасности между Соединенными Штатами Штаты и Грузия;



(2) продолжать твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ;



(3) активизировать усилия по деоккупации территорий Грузии и мирному урегулированию российско-грузинского конфликта, в том числе путем консолидации решительных международных действий по обеспечению полного и безоговорочного выполнения Российской Федерацией своих международных обязательств, в том числе выполнения ЕС – при посредничестве Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 г.;



(4) продолжать решительную поддержку и значимое участие в Женевских международных дискуссиях для обеспечения выполнения Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня и достижения прочного мира и безопасности в Грузии;



(5) продолжать работу по укреплению свободы прессы, демократических институтов и верховенства закона в Грузии, чтобы помочь обеспечить ее путь евроатлантической интеграции и стремление к членству в НАТО и ЕС;



(6) сделать приоритетным и углубить сотрудничество с Грузией в области обороны и безопасности, включая полную реализацию и потенциальное ускорение Инициативы Грузии по укреплению обороны и сдерживания, увеличение военного финансирования планов Грузии по модернизации оснащения для усиления сдерживания Грузии, территориальной обороны, общегосударственного потенциала сопротивления и устойчивости, а также повышения готовности и оперативной совместимости НАТО;



(7) поддерживать существующие и новые форматы сотрудничества для укрепления сотрудничества между НАТО, Грузией и партнерами по черноморскому региону для повышения безопасности в Черном море, особенно в изменившихся условиях безопасности, включая увеличение частоты, масштаба и охвата учений, таких как учения НАТО по статье 5 и помощь усилиям по модернизации Сил обороны Грузии;



(8) усилить помощь Грузии в киберпространстве посредством обучения, образования и технической помощи, чтобы Грузия могла предотвращать, смягчать и реагировать на киберугрозы;



(9) продолжать поддержку и помощь Грузии в противодействии российским дезинформационным и пропагандистским кампаниям, направленным на подрыв суверенитета Грузии, доверия к ее демократическим институтам и европейской и евроатлантической интеграции».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



