

В России арестовали активы Credit Suisse, отказавшегося обслуживать Бидзину Иванишвили

21.07.2022 20:41





Транскапиталбанк (ТКБ), находящийся под блокирующими санкциями США, добился ареста в России активов швейцарского банка Credit Suisse, следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Первым на судебное решение внимание обратило издание Frank Media. РБК направил запрос в Credit Suisse AG и Транскапиталбанк, сообщает РБК.



Как следует из определения, суд арестовал акции двух «дочек» Credit Suisse — Банк Кредит Свисс (Москва) и «Кредит Свисс Секьюритиз», запретив материнской структуре, а также регистратору РОСТ совершать с ними любые сделки. Кроме того, под арест попали чуть более €10 млн, принадлежащие швейцарскому банку, на счетах в московском подразделении.



Обеспечительные меры наложены по спору о синдицированном кредите, такие ссуды выдаются пулом банков для финансирования крупных проектов. Участники синдиката заключают с заемщиком договор по унифицированным условиям, а процессом выдачи и управлением задолженностью занимается выбранный банк-агент. Согласно материалам суда в марте 2021 года Транскапиталбанк присоединился к кредитному синдикату и выдал ссуду крупнейшему производителю легковых автомобилей Узбекистана — Uzauto Motors на €10 млн. Заемщик должен был погасить долг до 19 апреля 2022 года, перечислив деньги лондонскому подразделению Credit Suisse как кредитному агенту, чтобы тот уже совершил перевод в пользу ТКБ. Производитель так и сделал, но Credit Suisse не выполнил свои обязательства перед ТКБ, хотя вел переписку с российским банком, говорится в иске. 20 апреля Транскапиталбанк попал под блокирующие санкции США, предполагающие заморозку его долларовых активов и имущества.



Напомним, что грузинский олигарх Бидзина Иванишвили имеет давний спор с указанным швейцарским банкам. После ввода антироссийских санкций Credit Suisse отказался обслуживать грузинского олигарха. Иванишвили 5 июля получил письмо от швейцарской банковской группы Credit Suisse, в котором говорится, что резолюция Европарламента о введении санкций против Иванишвили создала регулятивные обязательства – траст больше не сможет осуществлять свои действия без одобрения суда.



Credit Suisse заморозил 2,7 млрд фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Этому предшествовала задержка транзакции в марте более чем на месяц, что повлекло за собой финансовые убытки бизнесмена. В швейцарском банке это решение объяснили геополитической ситуацией в Восточной Европе, но наблюдатели расценили его как сигнал со стороны Запада. А в июне Европарламент принял резолюцию, в том числе, призывающую ввести персональные санкции против Бидзины Иванишвили.



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