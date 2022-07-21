

В ЕС ответили на критику посла Карла Харцеля лидерами «Грузинской мечты»

21.07.2022 21:11

Новости-Грузия



Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о полной поддержке посла Карла Харцеля, с критикой которого выступили в правящей партии «Грузинская мечта».



«Реализация реформ и повестка дня ЕС – задача для местных политиков. Когда других обвиняют в собственных нереализованных амбициях, это только подтверждает необходимость дополнительного времени, чтобы понять, как работает ЕС, и что реформы – это домашнее задание. ЕС полностью поддерживает посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, который проделал большую работу для сближения ЕС и Грузии», — написал Стано в Twitter.



Посол ЕС Карл Харцель завершает свою четырехлетнюю миссию в Грузии.



20 июля председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что Харцель «мог бы лучше поработать, чтобы Грузия получила статус кандидата» в члены ЕС».



В тот же день глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что Харцель сыграл «лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией».



Оппозиция и гражданский сектор расценили эти заявления, как антизападную риторику и «несправедливые нападки», отметив роль Харцеля в процессе европейской интеграции страны.



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