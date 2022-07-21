

Посол США в Грузии шокирована словами Кобахидзе о Карле Харцеле

21.07.2022 21:21





Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что она шокирована словами председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе о после ЕС в Грузии Карле Харцеле, который завершает свою миссию.



«Я была действительно шокирована, услышав эти комментарии о после Харцеле. Это такое неуважение к человеку, который так много работал в течение четырех лет для европейского будущего Грузии.



Трудно представить кого-либо, кто сделал больше, чтобы помочь Грузии на ее европейском пути за время своей работы здесь. Я полностью поддерживаю то, что он так старался сделать, чтобы помочь Грузии.



Я полностью поддерживаю то, что он так усердно пытался сделать для помощи Грузии. Все должны нести ответственность за свои действия и признать очень хорошую работу, которую проделал посол Харцель во время своего пребывания в Грузии. Он оставил прекрасное послание населению Грузии, и вместе со своей супругой говорил о том, как приятно ему было находиться в Грузии», - заявила Дегнан.





Дегнан прокомментировала слова председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе. Оценивая работу посла ЕС Карла Харцеля, который завершил свою четырехлетнюю миссию в Грузии, Кобахидзе заявил, что дипломат «сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией».



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