

Правящая команда и оппозиция комментируют заявление пресс-спикера Госдепа США

21.07.2022 21:33





Пресс-спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Америки на пресс-конференции, состоявшейся 20 июля, ответил на недовольство представителей правящей команды Грузинской мечты в отношении посла США в Грузии Келли Дегнан по различным вопросам, и выразил «полную поддержку» Келли Дегнан. «Дезинформация и личные нападки на посла Дегнан и ее команду несовместимы с тем, как партнеры общаются друг с другом», — заявил пресс-спикер.





На заявление Неда Прайса последовала реакция правящей команды Грузинской мечты и оппозиции в Грузии. Ниже представлены различные позиции сторон по данному вопросу:



Ответ Грузинской мечты



Арчил Талаквадзе — Грузинская мечта: «Со стороны ни одного представителя властей Грузии не было нападок или оскорблений в отношении представителей правительства Соединенных Штатов Америки, и это исключено в будущем… Я понимаю, радикальная оппозиция, наши оппоненты очень хотят, что они сами делают на самом деле, нападают, оскорбляют западных послов, хотят обвинить в этом Грузинскую мечту.



Михаил Сарджвеладзе — Грузинская мечта: «Может быть (Нед Прайс) не информирован хорошо?… Я не думаю, что в данном случае имело место нападение на посла со стороны властей или кого-либо из представителей властей… Выступил судья (Лаша Чхиквадзе) и сказал то, что сказал. Возникли вопросы в обществе по этой теме. У политиков тоже были вопросы. Вчера, еще до заявления Неда Прайса, я сказал, что было бы хорошо, если бы облака рассеялись в этом направлении. У меня нет ощущения, что в данном случае имеют место ненастья, нарушения закона».



Ираклий Кадагишвили — Грузинская мечта: «Откровенно заявляю, что заявление о том, что риторика официальных лиц Грузии способствует тому, что Грузия свернула с пути в Евросоюз, не соответствует действительности».



Комментарии представителей оппозиции



Бачо Долидзе — Единое национальное движение: «Когда из Государственного департамента слышна очень четкая и конкретная позиция о том, что у нас есть люди у власти, которые мешают интеграции Грузии с Европой, конечно, какое еще должно быть послание, и позиция им ясна. Одно уже совершенно ясно и для нас, и для наших международных партнеров, что эта власть является барьером между нами и Европой, между нами и цивилизованным миром».



Ана Бучукури – За Грузию: «Госдепартаменту США пришлось объяснять Грузинской мечте азбуку дипломатии, а это значит, что когда вы нападаете на посла или официального представителя Соединенных Штатов Америки или любой страны, да, это означает нападение на то конкретное государство, которое представляет тот или иной посол».



Паата Манджгаладзе – Стратегия Агмашенебели: «Начинать брифинг темой Грузии, поддержкой госпожи Келли Дегнан, означает, что Грузия является важным партнером для Соединенных Штатов Америки, они наблюдает за происходящими здесь процессами через увеличительное стекло и знают мельчайшие нюансы, в том числе заявления Грузинской мечты. Соединенные Штаты Америки возмущены этим и еще раз указали нам, что эти заявления не соответствуют национальным интересам Грузии, процессу интеграции с Европой».



Вахтанг Мегрелишвили — Гирчи: «Для наших партнеров тоже было совершенно неслыханно, почему правительство Грузии ведет себя так, почему они словесно нападают на наших партнеров в то время, когда они наша единственная защита в условиях тех рисков, в которых мы живем Cегодня».



Гиги Церетели – Европейская Грузия: «Я не помню столь резкого заявления, которое иногда делается не в адрес стратегических партнеров, а в адрес недружественных и враждебных стран. Такое часто бывает в отношении с Россией, Беларусью и т.д. Если власти Грузии хотят попасть в этот ряд, то они должны делать такие заявления. Это очень плохо для двусторонних отношений».



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