

Евродепутаты встретились с грузинскими депутатами, представителями НПО и омбудсменом

21.07.2022 21:54





После встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 20 июля представители делегации Европарламента встретились с парламентскими политическими партиями, представителями неправительственных организаций и народным защитником, с которыми обсудили вопросы интеграции Грузии в ЕС и рекомендации из 12 пунктов, выданные Еврокомиссией.

Делегация депутатов Европарламента прибыла в Тбилиси 20 июля с двухдневным визитом. В состав делегации входят: Зеляна Зовко, Свен Миксер, Виола фон Крамон-Таубадель, Тьерри Мариани, Асита Канко. Делегацию возглавляет председатель комитета по международным делам Европарламента Дэвид Макаллистер.



Встречи с председателем Парламента и комитетов



Члены делегации в законодательном органе первую встречу провели с председателем Парламента Шалвой Папуашвили. По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, стороны обсудили интеграцию Грузии в Евросоюз и выполнение 12 рекомендаций, представленных Еврокомиссией. На встрече также присутствовали председатели комитетов по иностранным делам и европейской интеграции Николоз Самхарадзе и Мака Бочоришвили.



По информации Парламента Грузии, спикер Парламента отметил на встрече, что «Грузия уже начала процесс реализации рекомендаций и что Парламент Грузии продолжит активную работу по их выполнению в течение следующих шести месяцев».



Вчера после встречи с Папуашвили депутатов Европарламента отдельно приняли в Комитете по внешним отношениям. Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, стороны «обсудили продолжающуюся агрессию России в Украине и ожидания того, как может развиваться война в Украине и какие угрозы она может представлять для Грузии и Черноморского региона в целом».



После встречи председатель комитета Николоз Самхарадзе сообщил журналистам, что разговор был полностью посвящен текущим событиям в регионе и они не обсуждали «внутриполитическое развитие и ситуацию». По словам Самхарадзе, он также сказал депутатам Европарламента, что в случае оскорбительного заявления со стороны любого депутата Европарламента он «обязательно» вернет ответ.



Члены делегации также встретились отдельно с членами Комитета по европейской интеграции. «… Мы обсудили процесс выполнения рекомендаций Еврокомиссии, который проходит в Парламенте, и который должен проходить с участием всех сторон», — заявила после встречи председатель комитета Мака Бочоришвили.



Встреча с оппозицией



20 июля депутаты Европарламента встретились с представителями парламентской оппозиции и независимыми депутатами.



После встречи член Единого национального движения Леван Бежашвили заявил журналистам, что на встрече оппозиция выразила желание, чтобы депутаты Европарламента следили за выполнением Грузией 12-ти пунктов рекомендаций, выданных Еврокомиссией.



«(Мы попросили) сделать резкие пояснения по реализации плана из 12 пунктов, чтобы не позволить Грузинской мечте производит интерпретации по различным вопросам, в том числе и по вопросу (де)олигархизации», — сказал он.



Депутат Парламента от партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили отметил, что депутаты Европарламента на встрече осудили «агрессивную атаку» на наших европейских и американских партнеров и послов со стороны председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе и других должностных лиц.



По его словам, депутаты Европарламента призвали грузинских политиков максимально вовлечься в группы и комиссии, созданные для реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии, чтобы «(это) не послужило для Грузинской мечты основанием в будущем (говорить), как будто никто из оппозиции не был вовлечен в этот процесс».



По словам депутата от партии «Лело» Аны Нацвлишвили, важно, чтобы на фоне проводимой властями «дезинформационной» кампании в отношении депутатов Европарламента их «интерес и энтузиазм» к Грузии не ослабевал «ни на секунду».



«Они (депутаты Европарламента) остаются друзьями и активными партнерами нашей страны и еще раз просят нас помочь им в оказании нам помощи», — сказала она после встречи.



По словам лидера партии Стратегия Агмашенебели Гиоргия Вашадзе, депутаты Европарламента поинтересовались у оппозиционных депутатов, как они будут работать в процессе выполнения 12-ти пунктов рекомендаций.



«Мы сказали им, в том числе и вместе с гражданским сектором будем разрабатывать все законопроекты по всем 12 пунктам, и мы попросили, чтобы был создан некий механизм, посредством которого будут сделаны выводы и по разработанным нами законопроектам», — сказал он журналистам.



Встречи с НПО и омбудсменом



В рамках двухдневного визита в Тбилиси 20 июля депутаты Европарламента приняли представителей неправительственных организаций и народного защитника в Представительстве ЕС и говорили о реформах, которые предстоит реализовать по различным направлениям, и текущих событиях в стране.



После встречи председатель неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Ника Симонишвили заявил, что они обсудили с депутатами Европарламента коренную реформу системы правосудия и изменения, которые должны быть реализованы в избирательной системе.



«Депутатов Европарламента интересовало, какие шаги будут предприняты в этом направлении», — сказал он журналистам.



По словам представителя неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» Гии Гвилава, на встрече также говорили о кампании, направленной против Евросоюза со стороны представителей правящей команды Грузинской мечты, и у депутатов Европарламента было «много вопросов» в этом направлении.



«Они пытались понять, почему правительство могло организовать такую кампанию против людей, которые лоббируют предоставление статуса Грузии», — сказал Гвилава, добавив, что это «необъяснимо» для депутатов Европарламента.



В свою очередь народный защитник Нино Ломджария пояснила, что обсуждала вопрос Ники Гварамия, директора телекомпании «Мтавари архи», который находится тюремном заключении, и сказала им, что «было бы очень важно с их стороны апеллировать к этому вопросу в будущем».



«В связи с Саакашвили их также интересовало состояние его здоровья, и я предоставила им ту информацию, которая у меня есть на данный момент», — сказала она в беседе со СМИ.



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