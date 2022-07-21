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Каладзе назвал «большой глупостью» информацию о махинациях на выборах
21.07.2022 22:07
Один из лидеров «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «большой глупостью» материалы предоставленные Иосифом (Сосо) Гогашвили грузинским НПО. В материалах описывается схема фальсификации выборов со стороны правящей партии.
Это глупость. Очень большая глупость. Вас такой ответ удовлетворит?» — обратился он к журналисту, после того как тот спросил его, содержат ли упомянутые документы достоверную информацию.
На вопрос другого журналиста, может ли Каладзе это доказать, мэр ответил:
«Это моя оценка. Я не утверждаю, это моя оценка… так что если у вас другое мнение по этому поводу, это ваше мнение. Я говорю вам свое мнение».
Он также добавил, что «если и следует начать расследование фальсификации на выборах и если стоит какой-либо вопрос, то это фальшивые параллельные подсчеты ISFED».
Каладзе имел ввиду результаты параллельного подсчета голосов, опубликованные неправительственной организацией «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), после парламентских выборов 2020 года. Изначально указанный результат не совпадал с официальными данными ЦИК, однако позже организация заявила об ошибке и исправила результат параллельного подсчета, после чего последний совпал с результатами ЦИК.
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