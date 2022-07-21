

Обнародована схему фальсификации выборов, основанная на сведениях экс-замглавы СГБ

21.07.2022 22:16





«Международная прозрачность – Грузия» (TI) и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) опубликовали отчет, в котором содержаться сведения о предполагаемых попытках повлиять на текущие уголовные дела в обмен на мобилизацию голосов на выборах 2018-2020 годов. Согласно сообщению, документы им предоставил бывший заместитель главы Службы государственной безопасности Иосиф Гогашвили.



Согласно сообщению, в упомянутой схеме, вероятно, участвовал тогдашний глава районной администрации Глдани Бека Микаутадзе, который пообещал правящей партии мобилизовать «старых парней» (так в Грузии называют людей близких к криминальным кругам), в обмен на улучшение условий для осужденных.



Согласно сообщению, из документов выяснилось, что исполнителями этой системы вместе с правящей партией, среди которых, вероятно, были тогдашний заместитель министра юстиции Георгий Патаридзе и начальник Главной инспекции МВД Александр Ходжеванишвили.



«Через эти органы, вероятно, собиралась личная информация о сотрудниках бюджетных организаций и других гражданах, вероятно, с целью оказания на них давления в будущем. Кроме того, в обмен на поддержку на выборах гражданам через различные госорганы были предоставлены заблаговременно запрошенные льготы и другие виды поощрений», — поясняется в исследовании.



Как работала схема



Согласно исследованию, схема подкупа избирателей работала следующим образом:



С сентября 2018 года по январь 2019 года с десяти разных адресов электронной почты, которые, по словам Гогашвили, принадлежали региональному штабу «Грузинской мечты», информация отправлялась на три адреса: [email protected] , [email protected] , [email protected]



Информация с указанных электронных писем была отправлена на один адрес электронной почты [email protected] , откуда она была распределена на два адреса электронной почты: [email protected] и [email protected]



По информации Гогашвили, упомянутые электронные письма принадлежали тогдашнему заместителю министра юстиции Гиоргию Патаридзе и тогдашнему начальнику Главной инспекции МВД Александру Ходжеванишвили.



Было получено и отправлено 189 электронных писем, содержащих сотни вложенных файлов, на адрес электронной почты для сбора информации [email protected]



Утверждается, что Ходжеванишвили и Патаридзе было отправлено 38 электронных писем, в том числе 20 — Патаридзе и 18 — Ходжеванишвили. Согласно исследованиям, темы рассылаемых писем обычно совпадали со сферой их деятельности.



«Информация об одном из лиц, содержащаяся в документах, была освещена в репортаже «TV Pirveli», тогда отец упомянутого лица подтвердил, что его сын, которому предъявлено обвинение в краже, действительно подписал процессуальное соглашение.



В сюжете также говорилось о втором фигуранте указанных материалов, который вышел из тюрьмы в результате подписания процессуального соглашения. В другом сообщении СМИ, которое транслировалось телекомпанией «Mtavari», один из граждан также подтвердил, что в обмен на его поддержку на выборах, ему смягчили наказание», — поясняется в сообщении.



Кроме того, в отчете указано, что в обмен на мобилизацию голосов были отправлены электронные письма с целью улучшения условий отбывания наказания для конкретных осужденных.



Согласно документам, глава тбилисского района Глдани Бека Микаутадзе написал на адрес [email protected] следующее:



«Хочу напомнить, что в Х районе проживает человек имеющий большой авторитет: Леван [фамилия и личный код скрыты], дата рождения [скрыта] отбывает наказание в Глданском [скрыто] учреждении. Если мы сможем перевести этого человека в учреждение полуоткрытого и закрытого типа №15 (Ксанская тюрьма) до выборов, то мы сможем заручиться поддержкой «старых парней» Глданского массива и получить достаточное количество голосов».



Это письмо, которое, вероятно, было написано Бекой Микаутадзе, датировано 18-м октября.



Аналогичное письмо было отправлено другому человеку. «Во всех трех письмах видно, что в неформальном порядке предлагалось улучшить условия содержания заключенных с целью их использования в предвыборных целях».



«Следует отметить, что в имеющейся у нас переписке отсутствуют данные о предоставлении сведений об этих лицах Патаридзе, Ходжеванишвили или какому-либо другому должностному лицу, однако, поскольку такие документы имеются во внутренней переписке, возможно, они были переданы в соответствующий орган другим путем», — поясняется в сообщении.



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