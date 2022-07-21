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Дэвид Макаллистер: Все политики в Грузии должны продолжить работу над рекомендациями
21.07.2022 22:46
«Признание европейской перспективы Грузии стало важным шагом вперед, и теперь необходимо работать над выполнением необходимых реформ», — заявил председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер.
По его словам, все политики в Грузии должны продолжить работу в связи с рекомендациями, а результаты появятся в конце года.
«Мы сделали два заявления для СМИ. У нас состоялся интересный обмен мнениями с премьер-министром и председателем «Грузинской мечты». Хочу еще раз повторить, что это решающая фаза для Грузии. Признание европейской перспективы Грузии было очень важным шагом вперед, и теперь необходимо работать над выполнением необходимых реформ. Сформированы 12 приоритетов, 12 рекомендаций, и теперь политики должны работать над этом. Мы обсудили, как «Грузинская мечта» видит путь вперед, а также их план по выполнении 12 приоритетов. Мы также спросили партию «Грузинская мечта», как она планирует организовать процесс, который также охватывает оппозицию и гражданское общество. Так что сейчас мы находимся в ситуации, когда все политики в Грузии должны продолжать свою работу, и мы увидим, какой будет результат в конце года. Поэтому мы сейчас завершаем этот визит и завтра отправляемся в Армению», — заявил Дэвид Макаллистер.
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