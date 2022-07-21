

В России хотят ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», занимающееся вопросами репатриации



The Moscow Times 21.07.2022 23:38



Министерство юстиции России попросило ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Соответствующий иск поступил в Басманный суд Москвы. Предварительная беседа назначена на 28 июля, сообщили в пресс-службе суда.



Агентство помогает при репатриации в Израиль — причем речь идет и о подготовке, и о финансовой поддержке, к примеру, покупке билетов на самолеты. Также оно занимается распространением еврейской культуры. Представительства «Сохнут» работают в 10 городах России. Закрытие агентства усложнит репатриацию и поставит под угрозу другие программы еврейских общин в России.



Люди, которым помогал «Сохнут», пожаловались Jerusalem Post на «железный занавес»: они боятся, что теперь не смогут уехать в Израиль. «Ряд евреев считает, что российские власти могут их арестовать, они опасаются за свою жизнь», — пишет издание. В «Сохнуте» планируют договариваться с властями.



Три недели назад Минюст направил в московские офисы агентства письмо с предупреждением. Ведомство указало, что «Сохнут» нарушает российские законы о конфиденциальности, поскольку ведет базу с личными данными желающих репатриироваться.



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