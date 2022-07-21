

Зурабишвили: Пресс-спикеры одновременно в Брюсселе и Вашингтоне говорят нам - научитесь, как себя вести

21.07.2022 23:49





В Грузию приезжает делегация европарламентариев, тот самый комитет, который работает по Грузии, в это время происходит что-то невероятное, пресс-спикры одновременно в Брюсселе и Вашингтоне говорят нам — научитесь, как себя вести, — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью программе «Дгис Тема» («Тема дня»).



«Я не знаю, до каких пор мы должны продолжать эту какую-то двойную игру, что якобы мы делаем вид, что хотим идти к Евросоюзу, хотим то, что называется статус кандидата, хотим получить то, что получили Украина и Молдова. А в то же время не только не делаем того, что нужно сделать, 12 пунктов. Пока не видно, что все силы готовы к этому, но в то же время мы не только не делаем это, а делаем все наоборот. Начиная с того, что выбросили документ Шарля Мишеля, аннулировали все шаги, предпринятого в течение года, довольно грубый отказ от кредита.



Целый ряд шагов, в вопросах, по которым от нас ждут принятие других решений, комплектация суда в ускоренном порядке. Упразднение инспектора, тоже в ускоренном порядке. Любой шаг, предпринятый за этот последний год, негативно оценивается со стороны ЕС. И вместе с тем идет невероятная риторика, то есть мы слышим бесконечные нападки на европарламентариев», — заявила Саломе Зурабишвили.





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