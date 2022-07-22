

Соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна будет подписано сегодня в Турции

22.07.2022 10:59





Соглашение о возобновлении экспорта зерновых, заблокированных в украинских портах, будет подписано сегодня в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также представителей России и Украины. Об этом заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Euronews.



Это заявление прозвучало вскоре после того, как ООН сообщила, что Гутерриш прервал свой отпуск и вновь отправился в Стамбул, чтобы продолжить переговоры по зерну с военными представителями России, Украины и Турции.



По оценкам, в украинских портах в настоящее время находится более 20 млн тонн зерновых и семян подсолнечника, которые не могут попасть на рынок в результате блокады Черного моря. Отсутствие этого зерна на международных рынках грозит продовольственным кризисом и голодом.



Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но это позволяет экспортировать лишь небольшую часть довоенного объёма. После российского вторжения украинские порты на Чёрном море, и в первую очередь Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захвачены российскими войсками.



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