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Соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна будет подписано сегодня в Турции
22.07.2022 10:59
Соглашение о возобновлении экспорта зерновых, заблокированных в украинских портах, будет подписано сегодня в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также представителей России и Украины. Об этом заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Euronews.
Это заявление прозвучало вскоре после того, как ООН сообщила, что Гутерриш прервал свой отпуск и вновь отправился в Стамбул, чтобы продолжить переговоры по зерну с военными представителями России, Украины и Турции.
По оценкам, в украинских портах в настоящее время находится более 20 млн тонн зерновых и семян подсолнечника, которые не могут попасть на рынок в результате блокады Черного моря. Отсутствие этого зерна на международных рынках грозит продовольственным кризисом и голодом.
Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но это позволяет экспортировать лишь небольшую часть довоенного объёма. После российского вторжения украинские порты на Чёрном море, и в первую очередь Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захвачены российскими войсками.
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