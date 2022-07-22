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Посол Германии: Грузия и Европа никогда не должны отдаляться друг от друга


22.07.2022   12:14


«Грузия и Европа никогда не должны отдаляться друг от друга, никому нельзя позволять этого сделать, здесь не должно быть места упрекам и полемике», — по сообщению посольства Германии в Грузии, об этом накануне вечером на приеме заявил посол Германии Хуберт Книрш.

«Если я могу пожелать одного, так это того, чтобы Грузия и Европа никогда не отдалялись друг от друга. Не позволяйте никому сделать это! Наше партнерство имеет фундаментальное значение, и было бы хорошо, если бы мы все вместе проявили стойкость, чтобы сохранить его. Здесь не должно быть места упрекам и полемике», — сказал Хуберт Книрш.

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