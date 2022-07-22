

Пожарные-спасатели примут участие в грузино-американских учениях

22.07.2022 12:29





Директор партнерской программы между Грузией и штатом Джорджия (State Partnership Program), подполковник США Патрик Фэйрфакс посетил Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД. Гостя принял первый заместитель главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Леван Гирсиашвили. На встрече с американским партнером он рассказал о текущих проектах.



По сообщению Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, стороны обсудили детали запланированных на август двух учений, которые пройдут в Боржомском муниципалитете и Раче. Одни из них включают спасательные работы в условиях быстрого водного течения, а другие – горно-спасательные учения. В учениях будут задействованы около 50 пожарных-спасателей, которых будут обучать американские партнеры. Целью этих учений является повышение возможностей служб быстрого реагирования, а также развитие военно-гражданского сотрудничества и межведомственной координации.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии с 2016 года активно сотрудничает с Офисом оборонного сотрудничества США. В рамках программы гуманитарной помощи, службе были переданы различные виды противопожарной техники и специального оборудования, как для учений пожарных-спасателей, так и для непосредственного реагирования.





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