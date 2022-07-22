

Премьер-министр встретился с председателем Управления мусульман Кавказа

22.07.2022 14:11





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



Председатель Управления мусульман Кавказа передал Ираклию Гарибашвили горячий привет от президента Азербайджана Ильхама Алиева.



Как отметил на встрече глава правительства, Азербайджан является не только соседом Грузии, но и братским народом, дружественным государством, и Грузия дорожит братством и дружбой, которые существуют между двумя странами.



«Хочу еще раз подтвердить наше большое уважение к вам. Я рад видеть вас в Грузии. Для нас большая честь принимать вас в Грузии, я помню, мы встречались несколько лет назад, у нас был очень хороший разговор, и я рад, что вы сегодня снова посетили нас в Тбилиси.



Я всегда говорю, что Азербайджан является не только нашим соседом, но и нашим братским народом, нашим дружественным государством, и, конечно, мы высоко ценим братство и дружбу, которые существуют между нашими странами. По всем направлениям у нас выдающиеся результаты, конкретный прогресс, у нас очень хорошие отношения, и ваш визит является доказательством этого братства и любви. Меня особенно радует тот факт, что у вас особая дружба с нашим Святейшим и Блаженнейшим, я знаю о вашем особом уважении к нему», — заявил Гарибашвили.



На встрече Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул вклад премьер-министра Грузии в братские и дружеские отношения двух стран.



На встрече внимание было обращено на различные меры, осуществляемые правительством Грузии в направлении поддержки мусульманской общины.



На встрече было сказано, что государство передало во владение мусульман 228 мечетей, а также 1300 квадратных метров земли в Тбилиси для строительства центрального офиса «Управления мусульман всея Грузии». На сегодняшний день в Грузии действует 300 мечетей.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, присутствовали посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель председателя Мусульманской общины Кавказа Салман Мусаев и заместитель председателя Государственного комитета религиозных ассоциаций Азербайджанской Республики Саиб Нагиев.



Со стороны Грузии во встрече приняли участие митрополит Зугдидской и Цаишской епархии, глава отделения иностранных дел Патриархии Грузии, владыка Герасиме, протопресвитер Гиоргий Звиададзе и председатель Государственного агентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе.





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