

В седьмой пакет санкций ЕС против России попали 57 физических и юридических лиц

22.07.2022 14:14





Под новые антироссийские санкции Брюсселя попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, говорится в публикации в Официальном журнале ЕС, передает «Интерфакс-Украина».



В санкционные списки включили также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.



Кроме того, под санкции попал Сбербанк и еще восемь организаций.



Меры коснулись и других российских политиков, сотрудников спецслужб и военачальников. В их числе первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.



Под санкции попали бизнесмен Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, военные и командующие Росгвардией. Помимо того, ограничительные меры ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов.



Среди организаций, кроме Сбербанка, под санкциями оказались группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение «Квант», Стивидорная компания Авлита. Также в санкционные списки попали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры Фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб «Ночные волки».



В публикации Официального журнала ЕС отмечается, что к попавшим в санкционные списки физлицам и юрлицам применяют запрет на поездки и замораживание активов.



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