

Президент Грузии выступила против назначения Давида Бакрадзе послом в ООН

22.07.2022 14:29





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не согласна с назначением Давида Бакрадзе послом в ООН, поскольку, по ее оценке, он «ничего не сделал» во время своего пребывания в США. Данное заявление президент сделала 21 июля, в эфире Общественного вещателя.



По словам Зурабишвили, из 37 послов, выдвинутых правительством за время ее президентства, в течении нескольких дней она подписала назначения 36. Правительство представило кандидатуру Давида Бакрадзе для назначения послом в ООН 15 июля, а 6 июня правительство Грузии подало иск против президента в Конституционный суд, требуя разъяснения ее прав и полномочий.



«Их конституционный иск был подан давно. Тогда все официальные и формальные заявления, поступившие ко мне в письменном виде, были удовлетворены, в том числе и назначения послов…



Застопорилось на Бакрадзе и я вам скажу почему — по моему мнению и наверное вы тоже это признаете, у меня есть некоторый опыт в дипломатии и я могу оценивать… (Это) человек который 5 лет был послом в Америке ничего не сделал для наших взаимоотношений», — сказала президент.



«Я не смогла поздравить ни Байдена с избранием, ни Камалу Харрис. Я сделала два запроса в посольство, и ничего не было сделано. То есть посол, который не имеет контактов, не писал никаких статей, не появлялся ни на одном телевидении, на мой взгляд, и я представила эти аргументы, не должен быть назначен в ООН, (организации) которая является второй такой же важной для нас… то есть она главный союзник наряду с Вашингтоном, Нью-Йорком и Брюсселем. Пусть направляется в другое место. Я предложила ему поехать в Канаду. Нет, они это не приняли, сказали, что он обязательно должен ехать в ООН, с чем я не согласилась. Во время этих разговоров я просила у них аргументов — почему именно этот человек? Что, он сделал такого, что вы (его) так оцениваете, а я об этом не знаю?», — добавила Зурабишвили.



Еще в марте «Грузинская мечта» сообщила , что Зурабишвили отказалась назначить посла или дипломатического представителя, выдвинутого правительством. Тогда же в партии заявили, что начинает конституционный спор.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



