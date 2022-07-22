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Парламентская оппозиция встречается с представителями НПО по поводу выполнения 12-пуктных рекомендаций Еврокомиссии
22.07.2022 15:22
Парламентская оппозиция встречается с представителями неправительственных организаций по поводу выполнения 12-пуктных рекомендаций Еврокомиссии. Закрытая встреча проходит в парламенте Грузии.
В ней участвуют партии, которые выражают недоверие процессу, инициированному «Грузинской мечтой» и не присоединяются к рабочим группам. Вместе с тем, на сегодняшней встрече присутствует и партия «Гирчи», которая является участницей плана, инициированного «Грузинской мечтой».
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