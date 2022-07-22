

Парламентская оппозиция встречается с представителями НПО по поводу выполнения 12-пуктных рекомендаций Еврокомиссии

22.07.2022 15:22





Парламентская оппозиция встречается с представителями неправительственных организаций по поводу выполнения 12-пуктных рекомендаций Еврокомиссии. Закрытая встреча проходит в парламенте Грузии.



В ней участвуют партии, которые выражают недоверие процессу, инициированному «Грузинской мечтой» и не присоединяются к рабочим группам. Вместе с тем, на сегодняшней встрече присутствует и партия «Гирчи», которая является участницей плана, инициированного «Грузинской мечтой».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



