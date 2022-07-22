

Гарибашвили встретился с новым послом Китая Чжоу Цзянем

22.07.2022 15:41





Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Китая в Грузии Чжоу Цзянем. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



Глава правительства пожелал успехов новоназначенному послу и выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между Грузией и Китаем продолжится и в дальнейшем. Было отмечено, что Китай входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а товарооборот между Грузией и Китаем в январе-июне этого года составил 922 миллиона долларов. Также разговор коснулся китайских инвестиций и было сказано, что общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая превышает 695 миллионов долларов США, что приветствуется грузинской стороной. В ходе встречи внимание было уделено сфере туризма. Было подчеркнуто, что прямые рейсы между Грузией и Китаем способствуют динамичному росту туристов. Кроме того, была выражена надежда, что в ближайшее время состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китайской Народной Республикой, которое является ежегодным мероприятием. Было обращено внимание на важность сохранения положительной динамики визитов на высоком уровне. Было сказано, что Грузия ценит поддержку Китайской Народной Республикой суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Также внимание было уделено укреплению двусторонних связей в образовательной и научной сферах. Было подчеркнуто, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем.





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