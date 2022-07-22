

Заместитель министра культуры Грузии ушел в отставку

22.07.2022 15:46





Заместитель министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани, Сосо Гиоргадзе подал в отставку.



Информацию об отставке подтвердили в пресс-центре министерства. Известно, что Сосо Гиоргадзе продолжит работу в другом ведомтсве.



Сосо Гиоргадзе был заместителем Цулукиани во время ее пребывания на посту министра юстиции.



Работал в системе Минюста с 2013 года. В разное время возглавлял Службу гражданства и иммиграции Грузии, позже Агентство по развитию госуслуг.



С июня 2019 года по 2020 год, до вступления в должность заместителя министра, занимал должность исполнительного директора Дома Юстиции.



Теа Цулукиани уже представила своего нового заместителя, им стал Иракли Гивиашвили.



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