

Оппозиция создаст альтернативные форматы с целью выполнения рекомендаций ЕС

22.07.2022 16:43





С целью выполнения 12-пунктных рекомендаций Евросоюза оппозиция планирует создать альтернативные рабочие форматы.



Об этом решении стало известно после проведенной в парламенте встречи с неправительственными организациями.



Как заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, «это будет процесс, параллельный распитию кофе, которое устраивает Шалва Папуашвили».



По словам Вашадзе, будут представлены альтернативные законодательные пакеты, на основании которых европейцы смогут сделать выводы, кем учтены их рекомендации, а кем – нет.



«С гражданским сектором мы согласовали конкретный рабочий процесс… К сентябрю мы должны совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены ЕС.



С понедельника в парламенте будут проходить системные встречи рабочих групп. Работа в соответствии с конкретными временем и сроками будет вестись для того, чтобы представить законопроекты, принятие которых принесет стране статус кандидата.



Тем, кто желает участвовать в том процессе, благословляю путь. Мы не собираемся тратить время на бесполезные встречи. Мы намерены работать день и ночь, чтобы выполнить данное Евросоюзом домашнее задание», - заявил Вашадзе по завершении встречи.



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