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Виола фон Крамон напомнила грузинам девиз Грузии - «Сила в единстве»
22.07.2022 19:32
Девиз Грузии: «Сила в единстве». К сожалению, существование параллельных групп, работающих над рекомендациями ЕС, и не объединяет, и не демонстрирует силу, - об этом европарламентарий Виола фон Крамон пишет Twitter.
По ее словам, статус кандидата в члены ЕС достигается не одной какой-либо политической партией, а единым политическим классом и в этот процесс все вносят свой вклад.
«Девиз Грузии: «Сила в единстве». К сожалению, существование параллельных групп, работающих над рекомендациями ЕС, и не объединяет, и не демонстрирует силу. Статус кандидата в члены ЕС достигается не одной какой-либо политической партией, а единым политическим классом. Все вносят свой вклад, все признают этот вклад», - заявила Виола фон Крамон.
Как известно, с целью выполнения 12-пунктных рекомендаций Евросоюза и подготовки соответствующих законопроектов оппозиция начинает отбельный процесс и планирует создать альтернативный рабочий процесс.
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