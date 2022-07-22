

Давиташвили: Грузия станет первой страной в регионе, где заработает проект SpaceX Starlink

22.07.2022 19:39





С 2023 года в Грузии заработает проект Starlink ведущей мировой компании SpaceX, который обеспечит высокоскоростной широкополосный интернет через спутниковые системы, — заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили во время встречи с представителем компании SpaceX Беном Мак Вильямсом.



По словам министра, с приходом и началом работы Starlink в Грузии фактически начинается новый этап в плане интернетизации. Давиташвили отметил, что разрешение на деятельность компании в Грузии уже выдано.



«Из-за сложной географии нашей страны качественный интернет доступен не во всех районах, однако с 2023 года в Грузии начнет действовать проект SpaceX Starlink, что позволит сделать качественный быстрый интернет доступным во всех регионах. Это важный факт для развития экономики в целом, в том числе для содействия туризму. По сути, в стране не будет места, где не было бы качественного интернета», — заявил Леван Давиташвили.



По словам министра, внедрение быстрого интернета по всей стране будет способствовать улучшению публичных сервисов, повышению уровня образования, обеспечению интернетом школ, где его сегодня нет, повышению уровня безопасности и созданию новых возможностей, в том числе созданию новых продуктов с точки зрения информационных технологий.



«Фактически в Грузии будут уравнены возможности между городом и труднодоступными местами. Министерство экономики уже несколько месяцев работает с компанией SpaceX над тем, чтобы это решение было принято положительно и чтобы Грузия стала первой страной в регионе, которая подключится к высококачественному интернету Starlink», — заявил Леван Давиташвили.





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